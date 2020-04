Il bollettino del 16 aprile spiegato | con questo ritmo | zero contagi a metà giugno

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del Bollettino quotidiano della #ProtezioneCivile: Casi totale: 165.155 (+2.667) Contagia… - Corriere : Coronavirus in Italia, 165.155 casi positivi e 21.645 morti. Il bollettino del 15 aprile - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del consueto Bollettino della #ProtezioneCivile Totale casi: 168.941 (+3.786) Totale posi… - FrancescaLaMar : Coronavirus in Italia, 168.941 casi positivi e 22.170 morti. Il bollettino del 16 aprile @corriere - Andre3Verzaal : RT @TgLa7: #coronavirus Ecco i dati del consueto Bollettino della #ProtezioneCivile Totale casi: 168.941 (+3.786) Totale positivi: 106.607… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino del

Coronavirus, diramato l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati in Italia ... sono 26.893 (diminuzione di 750 unità rispetto a ieri), mentre quelli in isolamento domiciliare ...(agg. di Niccolò Magnani) Bollettino coronavirus Emilia Romagna, attesa per i dati di oggi, giovedì 16 aprile 2020: in programma tra pochi minuti la conferenza stampa del commissario Sergio Venturi ...