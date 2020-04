I cittadini attivi di una democrazia di qualità

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) Che cosa vuol dire esseree che cosa vuol dire esserepassivi? Nella teoria liberal-democratica moderna e contemporanea, possiamo considerare cittadino attivo colui che sottopone a scrutinio e critica qualsiasi azione dei governanti.Colui che non abdica al proprio ruolo di controllo e all’esercizio dei propri poteri in nome di una supposta inferiorità percepita delle proprie competenze. Il cittadino attivo – a prescindere dai propri studi e conoscenze – non dirà mai: “sono un semplice imbianchino, di queste cose complesse si occupano solo i medici”, rinunciando ad approfondire un argomento, quanto piuttosto, previa ricerca di conoscenze più approfondite su di un tema (Mill), il cittadino attivo si riproporrà di avversare certa autoreferenzialità della scienza e della politica che fin troppo ...