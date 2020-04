Doc-Nelle tue mani | Sara Lazzaro | “Ci saranno colpi di scena” INTERVISTA

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ultima delle quattro puntate di Doc-tueoggi, giovedì 16 aprile 2020, in prima serata su Rai1. La serie tv con protagonista Luca Argentero, com’è noto, tornerà però nella prossima stagione televisiva con altri episodi inediti. E in vista dell’ultima puntata in onda stasera,(foto in alto di Piergiorgio Pirrone), che interpreta il ruolo di Agnese Tiberi, si è raccontata ai nostri microfoni ripercorrendo la sua carriera, parlando del suo personaggio e anticipando che idi scenanno ancora tanti in Doc-tue. Da quattro settimane sei su Rai1 con la fiction Doc-tue, nella quale interpreti Agnese Tiberi. Parlaci un po’ di questo personaggio, che il pubblico ha avuto modo di conoscere puntata dopo puntata… Agnese Tiberi è la direttrice sanitaria del Policlinico Ambrosiano ...