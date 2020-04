D’Amato: “Se stasera non ci sarà ok nazionale ai test sierologici, nel Lazio partiremo lo stesso” (Di giovedì 16 aprile 2020) Per avviare test sierologici su una platea di 300mila cittadini, la Regione Lazio sta aspettando il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico, ma "se entro questa sera la Cts non ci manderà gli standard noi domani il Lazio bandirà la gara pubblica per acquisire questo dotazioni importanti per fare i test". Leggi su roma.fanpage Nel Lazio 140 contagi - 74 nuovi casi a Roma. D’Amato : “Serve attenzione a Pasqua e Pasquetta” (Di giovedì 16 aprile 2020) Per avviaresu una platea di 300mila cittadini, la Regionesta aspettando il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico, ma "se entro questa sera la Cts non ci manderà gli standard noi domani ilbandirà la gara pubblica per acquisire questo dotazioni importanti per fare i".

