Cuneo. Fiori freschi nei Cimiteri comunali per essere vicini a chi non c'è più (Di giovedì 16 aprile 2020) All'ingresso di tutti i Cimiteri dell'Altipiano e delle Frazioni sono stati deposti dei vasi di Fiori. Un gesto simbolico, per esprimere vicinanza e affetto a nome di tutti i cittadini. In questi giorni particolari, con i Cimiteri chiusi per l'emergenza, stare lontani dai propri cari defunti è infatti ancora più difficile e non potersi stringere nel ricordo, diventa ancora più doloroso. I Fiori sono un modo per far sentire che ci siamo e che siamo loro vicini con il cuore in questi momenti di grande solitudine. Un pensiero speciale va a coloro che hanno perso un famigliare da poco. Davanti alla perdita di un genitore, di una sorella, di un fratello, di una moglie, di un marito, di un figlio o di un amico stretto, le parole appaiono superflue. Dare l'ultimo saluto a una persona cara non è mai facile, è un dolore immenso, ...

