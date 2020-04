Coronavirus | sotto i 3mila i pazienti in intensiva ISS | “Siamo in trend discendente”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Calo dei ricoverati in terapiain Italia che, per la prima volta dal 20 marzo 2020, scendonoleunità: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in meno rispetto al giorno precedente. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in meno rispetto al giorno prima. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, 750 in meno rispetto al giorno prima, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nella consueta conferenza stampa. Continua a rimanere alto, ma in leggero calo, il numero dei morti: nella giornata odierna si sono registrati 525 decessi, portando in totale a 22.170 vittime dain Italia. Il giorno precedente l’aumento era stato di 578. Lieve incremento invece per i malati che salgono di 1.189 casi in 24 ore contro i 1.127 del giorno precedente, ...