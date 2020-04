Coronavirus e controlli | a Uboldo e Origgio si testano i droni contro i furbetti

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 16 aprile 2020) Asono arrivati i: verranno utilizzati per qualunque evento, da assembramenti alle manifestazioni, agli incidenti. In piena emergenzasaranno già testati per isugli spostamenti. L’azienda fornitrice li ha consegnati al comandante Alfredo Pontiggia e ai suoi agenti, che hanno avuto modo di cominciare a “familiarizzare” con gli apparecchi, … L'articolo: asiproviene da Il Notiziario.