Coronavirus, arriva «Immuni»: l’app per il tracciamento dei contagi scelta dal governo (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieIl governo ha scelto. Sarà la software house milanese Bending Spoons Spa a realizzare la app per il tracciamento dei contagiati da Coronavirus. A breve saranno ufficializzati tutti i dettagli sulla tempistica del rilascio e sulle funzionalità. Il nome, invece, sembra che sia stato scelto: si chiamerà con ogni probabilità Immuni. Lo riportano diverse indiscrezioni di stampa. L’applicazione funzionerà con la tecnologia Bluetooth, secondo quanto riporta la Repubblica, che ha pubblicato anche l’ordinanza per la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società. A dare qualche dettaglio in più il commissario Domenico Arcuri al Tg1: l’adesione sarà ... Leggi su open.online Coronavirus - Germania : primo treno merci proveniente da Wuhan arrivato a Duisburg

Coronavirus - arrivano i soldi alle imprese. Quelli veri

Coronavirus - salta la panchina in Serie B. Arriva l’esonero “per intervenuta eccessiva onerosità” (Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieIlha scelto. Sarà la software house milanese Bending Spoons Spa a realizzare la app per ildeiati da. A breve saranno ufficializzati tutti i dettagli sulla tempistica del rilascio e sulle funzionalità. Il nome, invece, sembra che sia stato scelto: si chiamerà con ogni probabilità. Lo riportano diverse indiscrezioni di stampa. L’applicazione funzionerà con la tecnologia Bluetooth, secondo quanto riporta la Repubblica, che ha pubblicato anche l’ordinanza per la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società. A dare qualche dettaglio in più il commissario Domenico Arcuri al Tg1: l’adesione sarà ...

Corriere : Gallera: «L’ospedale in Fiera? per fortuna non è servito» - LaStampa : Un tampone invece di due? La segnalazione arriva da Nursind Piemonte, sindacato degli infermieri. - TgrRaiPuglia : Una bella storia che arriva da #Barletta. La #bibliotecadicomunita' #Agora' #associazionemirabilia, chiusa per l'er… - effepy : @DorisZaccaria Sono di provincia di Grosseto, i casi sono pochi, nel mio comune 2 che lo hanno preso all'ospedale.… - sermezane : RT @LaPrimaManina: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Il coronavirus arriva in Amazzonia: morto un giovane indigeno CiaoComo.it 16 aprile. Toscana di nuovo sulle montagne russe con 277 nuovi casi di cui 12 in provincia di Arezzo

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi giovedì 16 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.943 i casi di positività ... In termini di ...

L’Ardita diventa percorso cicloturistico permanente

utili alla realizzazione di un percorso capace di attrarre turismo in città e nei territori interessati. L’emergenza Covid-19 ha solo rallentato il nostro lavoro, ma siamo pronti per ripartire, ...

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi giovedì 16 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.943 i casi di positività ... In termini di ...utili alla realizzazione di un percorso capace di attrarre turismo in città e nei territori interessati. L’emergenza Covid-19 ha solo rallentato il nostro lavoro, ma siamo pronti per ripartire, ...