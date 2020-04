Banksy fa smart working e la moglie si arrabbia: “Odia quando lavoro a casa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il celebre street artist condivide su Instagram le immagini dei suoi ultimi stencil nel bagno di casa e commenta: "Mia moglie odia quando lavoro da casa". Il riferimento è alla quarantena in seguito alla diffusione del coronavirus a cui è costretto, come tutti. E le immagini fanno il giro del web, oltre a fornire diversi indizi sull'identità dell'anonimo writer. Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) Il celebre street artist condivide su Instagram le immagini dei suoi ultimi stencil nel bagno di casa e commenta: "Miaodiada casa". Il riferimento è alla quarantena in seguito alla diffusione del coronavirus a cui è costretto, come tutti. E le immagini fanno il giro del web, oltre a fornire diversi indizi sull'identità dell'anonimo writer.

