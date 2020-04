Antonio Socci: "Niente voto sul Mes? Totale disprezzo del parlamento, il popolo come suddito da umiliare" (Di giovedì 16 aprile 2020) Per attaccare il governo, Antonio Socci risponde a un sondaggio proposto su Twitter da Fabio Dragoni, il quale riferendosi al mancato passaggio parlamentare sul fondo salva-Stati si interroga: "La scelta di Pd e M5s cosa nasconde secondo voi?". Durissima la risposta vergata da Socci: "Esprime il Totale disprezzo del parlamento e quindi del popolo sovrano che infatti è trattato come suddito, da vessare, da spennare, da umiliare, da silenziare", premette la firma di Libero. "Con il Mes ipotecano il nostro futuro e quello dei nostri figli e lo fanno a proprio arbitrio. Infischiandosene di noi", conclude Antonio Socci, il quale arricchisce la schiera di chi - giustamente - si indigna per come il parlamento venga scavalcato, ignorato, da Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano Antonio Socci - la domanda al Pd : "Mes - perché indebitarci e sottometterci a clausole vessatorie?"

"Il telecronista al posto del Papa? Pessimo - oltre ogni limite" : Messa di Pasqua - lo sfogo di Antonio Socci contro Rai 1

