Ve li ricordate i concerti? Ecco un promemoria dai Radiohead (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per consolare i fan e aiutarli a passare il tempo mentre stanno chiusi in casa, i Radiohead hanno annunciato che ogni settimana pubblicheranno su YouTube il video di un concerto dai loro archivi. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per consolare i fan e aiutarli a passare il tempo mentre stanno chiusi in casa, ihanno annunciato che ogni settimana pubblicheranno su YouTube il video di un concerto dai loro archivi. Leggi

bcksbrns : RT @DrunkyBorghy: effettivamente quest'anno c'erano troppi concerti tutti insieme, vi ricordate che eravamo arrabbiati perché non avevamo a… - donotdestroyme_ : RT @DrunkyBorghy: effettivamente quest'anno c'erano troppi concerti tutti insieme, vi ricordate che eravamo arrabbiati perché non avevamo a… - briobluilikeyou : RT @DrunkyBorghy: effettivamente quest'anno c'erano troppi concerti tutti insieme, vi ricordate che eravamo arrabbiati perché non avevamo a… - lidxiaa : RT @DrunkyBorghy: effettivamente quest'anno c'erano troppi concerti tutti insieme, vi ricordate che eravamo arrabbiati perché non avevamo a… - gagagaia29 : RT @DrunkyBorghy: effettivamente quest'anno c'erano troppi concerti tutti insieme, vi ricordate che eravamo arrabbiati perché non avevamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate concerti Ve li ricordate i concerti? Ecco un promemoria dai Radiohead - Giovanni Ansaldo Internazionale Ve li ricordate i concerti? Ecco un promemoria dai Radiohead

Nei giorni in cui ogni tanto spunta un esperto a dirci che ci dobbiamo scordare i concerti almeno fino al 2o21, fa una certa nostalgia ripensare a quando stavamo pigiati uno sull’altro a sudare, e il ...

Blog: Hateley e Moser: una data da ricordare

Date che anche per chi non ha molta memoria incidono in modo così netto da non poter ... Così, forse per gioco, il 14 luglio non posso che ricordare il 1789. Sarà forse per la semplicità della data, ...

Nei giorni in cui ogni tanto spunta un esperto a dirci che ci dobbiamo scordare i concerti almeno fino al 2o21, fa una certa nostalgia ripensare a quando stavamo pigiati uno sull’altro a sudare, e il ...Date che anche per chi non ha molta memoria incidono in modo così netto da non poter ... Così, forse per gioco, il 14 luglio non posso che ricordare il 1789. Sarà forse per la semplicità della data, ...