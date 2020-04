Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di mercoledì 15 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Lorenzo Repetto, figlio di panettieri, aveva comprato a 32 anni l'unica farmacia di Saint Vincent, il paese valdostano adagiato in una conca calda, col casinò e le sorgenti. "Un uomo che si metteva al servizio della comunità", per il sindaco. "Attento ai più fragili, di proverbiali arrabbiature per i problemi a cui non si ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di mercoledì 15 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Lorenzo Repetto, figlio di panettieri, aveva comprato a 32 anni l'unica farmacia di Saint Vincent, il paese valdostano adagiato in una conca calda, col casinò e le sorgenti. "Un uomo che si metteva al servizio della comunità", per il sindaco. "Attento ai più fragili, di proverbiali arrabbiature per i problemi a cui non si ...

EzioRocchiBalbi : @AndreaBettoni74 @wolfPris “Tutti morimmo a stento” De Andrè, giusto per ravvivare l’ambiente ?? - marielSiviglia : RT @marielSiviglia: #StateACasa #StayAtHome Inno al #suicido della #umanità ?? Tutti morimmo a stento' . - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - MantiniRita : @chiaralaudy E tutti morimmo grillini. - zazoomblog : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - #Tutti #morimmo #stento. #quelli -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via AGI - Agenzia Italia Coronavirus, Vittorio Feltri accusa: "Disastro anche in Emilia Romagna ma tutti zitti. Perché? Guidata dalla sinistra"

Perché?" si chiede il direttore di Libero prima di darsi una risposta: perché "è una regione di sinistra da sempre. E la sinistra non si tocca". "Diteci come dobbiamo morire, altrimenti meglio un ...

Vivere e morire al tempo del coronavirus

Se questo trend non accenna a diminuire c’è il terrore di lasciar morire dei contagiati gravi per carenza di posti letto in terapia intensiva. Per questo dobbiamo cercare tutti i modi per non farci ...

Perché?" si chiede il direttore di Libero prima di darsi una risposta: perché "è una regione di sinistra da sempre. E la sinistra non si tocca". "Diteci come dobbiamo morire, altrimenti meglio un ...Se questo trend non accenna a diminuire c’è il terrore di lasciar morire dei contagiati gravi per carenza di posti letto in terapia intensiva. Per questo dobbiamo cercare tutti i modi per non farci ...