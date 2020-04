**Rai: Fdi, ‘chiesta audizione Casalino in Vigilanza’** (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto l’audizione del portavoce del presidente del Consiglio Casalino perché è l’organo che ne gestisce la comunicazione, ritenendo che questa sia interferente con l’autonomia redazionale dei direttori di rete, quando piuttosto non avvengano disdicevoli episodi di autocondizionamento da parte dei direttori di alcuni Tg”. Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi Federico Mollicone.“Come abbiamo detto più volte in aula, ormai la presidenza del Consiglio – con l’aggiunta della task force fake news – assume sempre più le sembianze del ministero della Verità e del Grande Fratello orwelliano, che Casalino spero conosca”, conclude.L'articolo **Rai: Fdi, ‘chiesta audizione Casalino in Vigilanza’** ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto l’del portavoce del presidente del Consiglioperché è l’organo che ne gestisce la comunicazione, ritenendo che questa sia interferente con l’autonomia redazionale dei direttori di rete, quando piuttosto non avvengano disdicevoli episodi di autocondizionamento da parte dei direttori di alcuni Tg”. Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi Federico Mollicone.“Come abbiamo detto più volte in aula, ormai la presidenza del Consiglio – con l’aggiunta della task force fake news – assume sempre più le sembianze del ministero della Verità e del Grande Fratello orwelliano, chespero conosca”, conclude.L'articolo: Fdi, ‘chiestain Vigilanza’** ...

