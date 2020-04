Quelle carezze digitali | dei nonni in quarantena

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Alla casa di riposo San Pietro di Monza un uomo anziano è seduto al tavolo della sua stanza nella casa di riposo. Guarda lo schermo davanti a lui. Parla con un display dietro il quale ci sono i suoi figli, lontani e chiusi pure loro. Nonna Ginetta, pochi metri più in là, sta parlando con i suoi nipoti. In un’altra sala della residenza per anziani, due altre ospiti stanno pregando in videoconferenza con Don Luca. Gli schermi attraverso cui stanno guardando il mondo fuori sono stati donati dalla startup Nonny.it, che li produce, per combattere gli effetti dell’isolamento sociale dovuto alla quarantena.