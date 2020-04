(Di mercoledì 15 aprile 2020)punta il ditoi wet, probabile fonte di origine della pandemia di coronavirus, sottolineando comesia un'barbarica.ha commentato la pandemia di coronavirus che affligge il mondo criticando l'dei wet, probabile fonte dell'origine del virus, e la tradizione barbarica di, intervenuto alla trasmissione radiofonica di Howard Stern, si trova attualmente in Sussex, separato dalla moglie che era a New York al momento dell'ordinanza di chiusura delle frontiere.ha confessato che l'attuale mood di Inghilterra e America gli ricorda il post Seconda Guerra Mondiale: "Molte persone stanno unendo le forze, e questa; una grande cosa,; una fonte di ispirazione." Pirati dei Caraibi 5: quando Johnny Depp ...

Noovyis : (Paul McCartney contro i wet market cinesi: 'Mangiare pipistrelli è un'usanza da medioevo') Playhitmusic - - rockolpoprock : Paul McCartney, i Beatles senza John Lennon? ‘Sarebbe stato troppo doloroso’ - greenstyleit : Paul McCartney contro i mercati cinesi di animali vivi - RollingStoneita : L’ex Beatle, ospite di Howard Stern, si è scagliato contro i ‘wet market’ e le usanze alimentari cinesi, citando la… - Spettakolo_mag : Paul McCartney si scaglia contro i “wet market” cinesi -

Ultime Notizie dalla rete : Paul McCartney

Movieplayer.it

Come la maggior parte degli abitanti del pianeta, anche Paul McCartney è in isolamento, nel suo caso in Inghilterra, con sua figlia e la sua famiglia. La moglie Nancy Shevell, invece, lamenta l’ex ...Paul McCartney si oppone alla riapertura dei mercati cinesi di animali vivi, definendo la pratica “medievale”. Da sempre sostenitore dei diritti degli animali, l’ex Beatle ha voluto esprimere la sua ...