Meteo MILANO | bel tempo protagonista CALDO tornerà presto

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilsuvedrà per mercoledì una giornata più fresca, ma soleggiata. Successivamente la colonnina di mercurio tornerà a salire e si spingerà rapidamente ben oltre la norma verso il weekend. Mercoledì 15: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 8 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3000 ...