Lombardia chiede la ripresa delle attività dal 4 maggio: “Obbligo mascherine e orari scaglionati” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Attività produttive riaperte dal 4 maggio con obbligo di mascherina, distanziamento e orari scaglionati. È la proposta che Regione Lombardia presenterà al governo per la fase due. La riapertura di aziende e uffici sarà possibile con l'uso dei dispositivi di protezione, un metro di sicurezza tra le persone, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere e test sierologici diffusi. Leggi su fanpage Perché Travaglio chiede di commissariare Lombardia e Piemonte

Coronavirus - la Lombardia anticipa la cassa integrazione : “Si può chiedere in banca” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Attività produttive riaperte dal 4con obbligo di mascherina, distanziamento escaglionati. È la proposta che Regionepresenterà al governo per la fase due. La riapertura di aziende e uffici sarà possibile con l'uso dei dispositivi di protezione, un metro di sicurezza tra le persone, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere e test sierologici diffusi.

Regione Lombardia lancia un piano per una «nuova normalità» e chiede al governo da 4 maggio obbligo mascherine, test e norme anti-assembramento. «La Lombardia guarda avanti e progetta la “nuova ...

