L’obiettivo di Xi | rinsaldare i rapporti con la Polonia grazie al Covid19

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’Europa orientale è uno dei principali teatri geopolitici in cui si sta combattendo la “guerra degli aiuti” fra Stati Uniti ed Unione Europea da una parte e Cina dall’altra. L’importanza della regione è data dal fatto che riveste un’importanza strategica nel quadro della Belt and Road Initiative, popolarmente nota come la Nuova Via della Seta, e la maxi-esposizione di Pechino serve a legittimare l’aggiunta di un ingrediente complementare ad essa: la salute. La diplomazia delle mascherine di Pechino non ha lasciato indietro nessuno paese della periferia orientale e balcanica del Vecchio Continente, ma attenzioni crescenti sono rivolte nei confronti di Varsavia, leader dell’alleanza Visegrad e potenza regionale emergente con interessi e posizioni in attecchimento dai paesi baltici all’Ucraina ma, anche, caposaldo ...