L’insostenibile pesantezza dell’orgoglio calabrese

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Siamo tutti vermi, ma io credo d’essere un verme splendente, una lucciola” (Wiston Churchill) “Io sono solo un vermo della terra” (Natuzza Evolo) “Si devono pur sopportare dei bruchi se si vogliono vedere delle farfalle” (Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry) “Coloro che non hanno radici e sono cosmopoliti, si aviano alla morte della passine e dell’umano,: per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera di scienza o di poesia riplasma in voce universale” (Ernesto De Martino, Appuntamento – Premessa ad Albino Pierro, 1967) “Siamo orgogliosi che in queste ore il nome della Calabria sia legato a Luigi Camporota, il medico di origini catanzaresi che ha in cura il premier ...