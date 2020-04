La Sicilia avvia i test sierologici | «Ma sono inaffidabili»

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Lamette in campo uno screening epidemiologico attraverso iper contrastare il contagio da Coronavirus SARS-COV-2 sulla base del parere del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza COVID-19 nell’isola. Ma cimolti dubbi sull’affidabilità di questi. La: «Ma» L’obiettivo del governo Musumeci è quello di monitorare l’andamento del contagio come avvenuto per altre epidemie. “Pur ribadendo l’importanza del tampone rinofaringeo che resta, comunque, il principale strumento di rilevamento della malattia – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – attraverso ipuntiamo ad un’azione su un campione significativo della popolazione che ci consentirà di osservare il fenomeno da ...

Al via in Sicilia i test sierologici sulla popolazione per identificare chi ha gli anticorpi del coronavirus. Alla vigilia di Pasqua l'assessorato regionale alla Salute ha scritto una nota per le Asp ...Uno screening epidemiologico attraverso i test sierologici per contrastare il contagio da Coronavirus. E’ quanto verrà messo in campo in Sicilia attraverso un’azione mirata sulla base del parere reso, ...