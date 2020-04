In arrivo in Piemonte 5 milioni di mascherine (Di mercoledì 15 aprile 2020) In arrivo cinque milioni di mascherine per tutti i Piemontesi. L'iniziativa della Regione in vista della ripartenza. La giunta regionale ha, infatti, predisposto una modifica al bilancio per destinare 6 milioni di euro per il 2020 all'acquisto e distribuzione di mascherine a tutta la cittadinanza. Per la copertura delle risorse necessarie verrà utilizzata una parte delle donazioni ricevute dalla regione sul conto corrente attivato per l'emergenza coronavirus. "Abbiamo pronto l'acquisto di 5 milioni di mascherine lavabili per tutti i Piemontesi - spiegano il presidente della regione Alberto Cirio e gli assessori alla protezione civile Marco Gabusi e alla sanità Luigi Icardi - Ad aggiudicarsi la gara realizzata attraverso Scr sono state tre aziende del Piemonte". "Insieme a Poste italiane ed alle associazioni che rappresentano gli enti locali stiamo ... Leggi su agi Coronavirus - in arrivo cinque milioni di mascherine lavabili per tutti i piemontesi

Coronavirus - Piemonte : in arrivo 39 medici e infermieri da Cuba

Previsioni Meteo Piemonte : peggioramento in arrivo - domenica brusco calo dello zero termico (Di mercoledì 15 aprile 2020) Incinquediper tutti isi. L'iniziativa della Regione in vista della ripartenza. La giunta regionale ha, infatti, predisposto una modifica al bilancio per destinare 6di euro per il 2020 all'acquisto e distribuzione dia tutta la cittadinanza. Per la copertura delle risorse necessarie verrà utilizzata una parte delle donazioni ricevute dalla regione sul conto corrente attivato per l'emergenza coronavirus. "Abbiamo pronto l'acquisto di 5dilavabili per tutti isi - spiegano il presidente della regione Alberto Cirio e gli assessori alla protezione civile Marco Gabusi e alla sanità Luigi Icardi - Ad aggiudicarsi la gara realizzata attraverso Scr sono state tre aziende del". "Insieme a Poste italiane ed alle associazioni che rappresentano gli enti locali stiamo ...

DPCgov : #9aprile L'arrivo a Linate del nuovo nucleo della Taskforce #Coronavirus. I 73 dottori andranno a supportare le att… - News24Italy : #In arrivo in Piemonte 5 milioni di mascherine - Agenzia_Italia : In arrivo in #Piemonte 5 milioni di #mascherine. Saranno distribuite e diventeranno obbligatorie, secondo i dettami… - TorinoNews24 : Piemonte - In arrivo 5 milioni di mascherine, saranno distribuite ai cittadini... - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Piemonte, in arrivo 5 milioni di mascherine e 6 milioni di euro per far fronte all'emergenza Coronavirus -