Il paradiso delle signore | Vittorio | “Con Marta ci sarà un’evoluzione”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Anticipazioni Il, Alessandro Tersigni anticipa: “Traci sarà un’evoluzione” Negli episodi in onda questa settimana de Il, la coppia per eccellenza della soap,Conti eGuarnieri è in crisi. La ragazza infatti vuole a tutti i costi rimanere incinta mentre il marito non è dello stesso parere, come si evolverà allora il rapporto tra i due? A spiegarlo è l’attore che interpretaConti, Alessandro Tersigni, che in un’intervista a Coomingsoon.it ha anticipato: “Ci sarà un evoluzione a livello di serenità. A un certo puntocapiscono che è il momento di prendersi una pausa, di aspettare e di vedere quello che succede senza entrarci troppo dentro.” Insomma nelle prossime puntate della soap quindi ...