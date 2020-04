Idea FIGC, ripartenza a scaglioni per A, B e C (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una ripartenza del calcio professionistico italiano da effettuare a scaglioni per favorire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari, compresi i tamponi, a mettere al riparo squadre e addetti ai lavori dall’emergenza Coronavirus. Sarebbe questa, stando a quanto riportato dall’ANSA, l’ultima ipotesi prospettata dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso della riunione con … L'articolo Idea FIGC, ripartenza a scaglioni per A, B e C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza L'ultima idea dei medici FIGC : centri sportivi come bunker per garantire sicurezza

Tamponi e ritiri - Bundesliga e Premier valutano l’idea FIGC per ripartire

Idea FIGC - 3 punti ai club per ogni gara se non si riparte (Di mercoledì 15 aprile 2020) Unadel calcio professionistico italiano da effettuare aper favorire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari, compresi i tamponi, a mettere al riparo squadre e addetti ai lavori dall’emergenza Coronavirus. Sarebbe questa, stando a quanto riportato dall’ANSA, l’ultima ipotesi prospettata dal presidente della, Gabriele Gravina, nel corso della riunione con … L'articoloper A, B e C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

news24_napoli : L’idea della Figc, ripartenza a scaglioni. Gravina: ‘Ritiro chiuso… - Mediagol : Coronavirus, idea FIGC: ripartenza a scaglioni per A, B e C - achraffalhi41 : RT @cmdotcom: L'idea della #Figc, ripartenza a scaglioni. #Gravina: 'Ritiro chiuso, sanificazioni e tamponi. Subito la #SerieA, poi B e C'… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, idea #Figc, ripartenza scaglionata A, B e C. L'ipotesi di #Gravina favorirebbe i test sui #calciatori… - cmdotcom : L'idea della #Figc, ripartenza a scaglioni. #Gravina: 'Ritiro chiuso, sanificazioni e tamponi. Subito la #SerieA, p… -