Garattini risponde a Boccia | “Non si può chiedere aiuto alla scienza dopo che la ricerca

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Silvio: “Non si puòche laè stata ridotta in miseria” “Non si puòquando laè stata ridotta in miseria”. Il presidente dell’Istituto Mario Negri, medico e farmacologo Silvioalle parole del ministro Francesco, che in una recente intervista ha detto che dagli scienziati il governo “pretende chiarezza” sull’emergenza Coronavirus. “In Italia per laabbiamo la metà della media delle risorse europee, molti dei nostri miglioritori sono all’estero, nei laboratori più prestigiosi”, ricordain un’intervista pubblicata sull’Huffington Post, specificando di non voler alimentare polemiche. “Lapuò dare ...