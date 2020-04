Fatih Terim è guarito, negativo l’ultimo tampone: l’annuncio in una diretta social (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex allenatore di Fiorentina e Milan, che è una leggenda in Turchia, ha annunciato in una diretta Instagram di essere guarito dal Coronavirus. Terim era stato ricoverato in ospedale quasi un mese fa, vi era uscito, ma solo oggi ha effettuato l'ultimo tampone che ha dato esito negativo. L'Imperatore sta bene e alla ripresa del campionato potrà tornare sulla panchina del Galatasaray. Leggi su fanpage A 66 anni Fatih Terim batte il Coronavirus : dimesso oggi dall'ospedale

Positivo e ricoverato in ospedale anche Fatih Terim : "Sono in buone mani - non preoccupatevi"

Calcio - Fatih Terim positivo al Coronavirus : “Sono in ospedale - in buone mani” (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex allenatore di Fiorentina e Milan, che è una leggenda in Turchia, ha annunciato in unaInstagram di esseredal Coronavirus.era stato ricoverato in ospedale quasi un mese fa, vi era uscito, ma solo oggi ha effettuato l'ultimoche ha dato esito. L'Imperatore sta bene e alla ripresa del campionato potrà tornare sulla panchina del Galatasaray.

filippocicciu : Fatih #Terim è negativo al #coronavirus L'ex allenatore di #Milan e #Fiorentina era stato ricoverato in ospedale… - sportli26181512 : Turchia, Fatih Terim è guarito dal Coronavirus: Dalla Turchia arrivano buone notizie: Fatih Terim, ex allenatore ro… - sportface2016 : Buone notizie per il tecnico del club turco del #Galatasaray, Fatih #Terim: dopo aver effettuato un ulteriore test,… - Leo____23 : RT @MilanNewsit: Turchia, Fatih Terim è guarito dal Coronavirus - MilanNewsit : Turchia, Fatih Terim è guarito dal Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Fatih Terim Terim è guarito dal coronavirus: annuncio in diretta su Instagram Goal.com Galatasaray, il tecnico Terim negativo al Covid-19: era stato ricoverato per il virus

Buone notizie per il tecnico del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, che vanta un passato anche in Italia con Milan e Fiorentina, ha annunciato di essere risultato negativo al COVID-19. Nelle ...

CALCIO, CORONAVIRUS; TURCHIA: FATIH TERIM E' GUARITO

L'allenatore del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, già tecnico in Italia di Milan e Fiorentina, ha annunciato di essere risultato negativo al coronavirus nell'ultimo test effettuato nelle ...

Buone notizie per il tecnico del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, che vanta un passato anche in Italia con Milan e Fiorentina, ha annunciato di essere risultato negativo al COVID-19. Nelle ...L'allenatore del club turco del Galatasaray, Fatih Terim, già tecnico in Italia di Milan e Fiorentina, ha annunciato di essere risultato negativo al coronavirus nell'ultimo test effettuato nelle ...