Diavoli | Alessandro Borghi e Patrick Dempsey presentano la serie evento su Sky

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Iè la nuova attesissimadi Sky co-prodotta insieme a Lux Vide che già dal primo trailer ha attirato le attenzioni di pubblico e critica. In tempo di coronavirus niente grande anteprima con red carpet, ma conferenza stampa in diretta via streaming. Sky Atlantic ha organizzato un incontro con gli attori protagonistie Kasia Smutniak, oltre che ovviamente i produttori e i registi dello show. In vista della première de Iprevista per il 17 aprile scopriamo qualcosa in più sui personaggi e sull’affascinante mondo della finanza tratto dal romanzo di Guido Maria Brera. La grande star de I, vincitore del David di Donatello, che interpreta Massimo Ruggeri: “Chi sono ilo ho scoperto interpretando il mio ruolo e non sono quelli che credevo prima. Ci sono ...