Diaconale: «Se non si termina la stagione, si va nei tribunali» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare dell’eventuale ripresa della Serie A: «Seguo l’evolversi della situazione. Le indicazioni che arrivano sono quelle di una ripresa, restano da stabilire i tempi e i modi in cui può essere effettuata con le massime garanzie per tutti, a partire dai … L'articolo Diaconale: «Se non si termina la stagione, si va nei tribunali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Diaconale : “Se la stagione non finisce - andremo nei tribunali”

Rezza a Diaconale : «Era una battuta - non pensavo intervenisse la Lazio»

