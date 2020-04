Creare “safe zone” negli ospedali dell’agro: la proposta di Lucia Vuolo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Nocera Inferiore (Sa)- «Immediata creazione di una “Safe Zone” negli ospedali “Umberto I” di Nocera Inferiore e “Martiri di Villa Malta” di Sarno». A proporlo è l’europarlamentare Lucia Vuolo dopo aver ascoltato diversi riferimenti tecnici e politici sul territorio salernitano. Ieri pomeriggio i sindaci di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore hanno chiesto la chiusura dell’ospedale “Umberto I”. La loro richiesta era nata dalla notizia di un contagio di un medico che, in precedenza negativo, è risultato poi positivo al Covid-19. Nella prima fase quindi, il medico del presidio sanitario nocerino avrebbe avuto modo di presenziare a riunioni di varia natura, esponendo così il personale ospedaliero e pazienti ad un potenziale contagio. «Qualche settimana fa sono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Nocera Inferiore (Sa)- «Immediata creazione di una “Safe Zone”“Umberto I” di Nocera Inferiore e “Martiri di Villa Malta” di Sarno». A proporlo è l’europarlamentaredopo aver ascoltato diversi riferimenti tecnici e politici sul territorio salernitano. Ieri pomeriggio i sindaci di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore hanno chiesto la chiusura dell’ospedale “Umberto I”. La loro richiesta era nata dalla notizia di un contagio di un medico che, in precedenza negativo, è risultato poi positivo al Covid-19. Nella prima fase quindi, il medico del presidio sanitario nocerino avrebbe avuto modo di presenziare a riunioni di varia natura, esponendo così il personaleero e pazienti ad un potenziale contagio. «Qualche settimana fa sono ...

skylers_lht : RT @inprincesspark: - semplicemente 'vivere' e amare. sono qualcosa che va al di là di tutto, e non li ringrazierò mai abbastanza per esser… - inprincesspark : - semplicemente 'vivere' e amare. sono qualcosa che va al di là di tutto, e non li ringrazierò mai abbastanza per e… -

Ultime Notizie dalla rete : Creare “safe I würstel di pollo sono preparati spremendo le carcasse dei volatili ilfattoalimentare.it