Coronavirus, la lezione dell’Islanda: i test di massa sono la chiave per il contenimento dei contagi (Di mercoledì 15 aprile 2020) La strategia dei test per tutti può funzionare per contenere il contagio del Coronavirus? E’ la domanda che in questi giorni si stanno ponendo un po’ tutti. Ed alla quale sembra dare una risposta uno studio islandese. Che suggerisce: “Mentre fino ad oggi gli sforzi del sistema sanitario pubblico sono stati efficaci nel rallentare la diffusione dell’epidemia, ulteriori azioni, compreso lo screening di massa della popolazione, saranno fondamentali per sostenere un ulteriore impegno a contenere la diffusione del virus“. Lo studio islandese è pubblicato sul “New England Journal of Medicine“, che ha indagato sulla diffusione precoce di Sars-Cov-2 nel Paese nordico. Il lavoro è stato condotto da un team composto da ricercatori di deCODE Genetics, società con sede a Reykjavik. E controllata dall’americana Amgen, da ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - “test di massa la chiave per il contenimento” : la lezione dell’Islanda

Coronavirus - Cannes “non sarà mai un festival virtuale” : niente streaming. Intanto la Mostra di Venezia continua la selezione dei film

Coronavirus - da questa pandemia c’è una lezione che va imparata in fretta (Di mercoledì 15 aprile 2020) La strategia deiper tutti può funzionare per contenere il contagio del? E’ la domanda che in questi giorni si stanno ponendo un po’ tutti. Ed alla quale sembra dare una risposta uno studio islandese. Che suggerisce: “Mentre fino ad oggi gli sforzi del sistema sanitario pubblicostati efficaci nel rallentare la diffusione dell’epidemia, ulteriori azioni, compreso lo screening didella popolazione, saranno fondamentali per sostenere un ulteriore impegno a contenere la diffusione del virus“. Lo studio islandese è pubblicato sul “New England Journal of Medicine“, che ha indagato sulla diffusione precoce di Sars-Cov-2 nel Paese nordico. Il lavoro è stato condotto da un team composto da ricercatori di deCODE Genetics, società con sede a Reykjavik. E controllata dall’americana Amgen, da ...

MiurSocial : Domani 14 aprile in diretta sulla nostra pagina Facebook si terrà una lezione dedicata a studenti e docenti su open… - SalernoSal : In nome del Coronavirus tutto è lecito? O forse la sua lezione ci dovrebbe dire che senza solidarietà una società n… - SecolodItalia1 : Coronavirus, la lezione dell’Islanda: i test di massa sono la chiave per il contenimento dei contagi… - RussoMu : RT @IlConte50919IT: 20 agosto 2019. @GiuseppeConteIT dà al padano e a noi una lezione memorabile di democrazia e dignità. Ma da quel moment… - piemme : RT @Michele_ds95: Terzo incontro con @PietroIchino per la serie webinar 'Ripensare il lavoro per il post-emergenza coronavirus: la lezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lezione Lezione di scienze: il coronavirus Panorama Coronavirus: con Blackboard Collaborate classe virtuale diventa accessibile

"Grazie al lavoro fatto negli ultimi anni - afferma Marco Bernardo, delegato rettorale all'Innovazione Tecnologica dell'Università di Urbino e direttore del Cisdel-Centro integrato servizi didattici ...

della Città Metropolitana di Firenze

La situazione creata dal Coronavirus, oltre a mettere sotto pressione la salvaguardia della salute ... Con questo gesto si va oltre l’emergenza sanitaria in corso, ci fa guardare avanti. Abbiamo ...

"Grazie al lavoro fatto negli ultimi anni - afferma Marco Bernardo, delegato rettorale all'Innovazione Tecnologica dell'Università di Urbino e direttore del Cisdel-Centro integrato servizi didattici ...La situazione creata dal Coronavirus, oltre a mettere sotto pressione la salvaguardia della salute ... Con questo gesto si va oltre l’emergenza sanitaria in corso, ci fa guardare avanti. Abbiamo ...