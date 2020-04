Coronavirus – In Spagna aumentano i contagi. Record di casi in Russia in 24 ore. In Danimarca riaprono nidi, materne ed elementari. Francia, medici: “Illogico tornare a scuola dopo 11 maggio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) I casi di Coronavirus nel mondo hanno superato i due milioni e la metà è in Europa. Solo negli Stati Uniti sono più di 609 mila, con 26mila morti, 2375 nelle ultime ventiquattr’ore. In Spagna calano i morti ma aumentano i contagi e per il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei medici francesi, “non ci sono spiegazioni mediche a riaprire le scuole” dopo l’11 maggio, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron. Stessa data in cui riapriranno bar e ristoranti in Danimarca, che ha però riaperto le scuole. In Svezia, che finora non ha deciso nessuna misura di lockdown e dove il premier socialdemocratico Stefan Lofven l’11 aprile ha ammesso per la prima volta di “non avere fatto abbastanza”, 1.033 persone, di cui 594 uomini e 439 donne, sono morte. La Russia supera i 24mila contagi con il Record di casi ... Leggi su ilfattoquotidiano Italia - Spagna e Francia : l’impressionante mappa dei morti in eccesso nell’Europa del Coronavirus

Coronavirus Spagna : 18.255 morti - 174.060 casi/ 2.820 decessi nelle RSA di Madrid

CORONAVIRUS SPAGNA : 18.056 MORTI E 172.541 CASI/ Ripartono fabbriche e cantieri (Di mercoledì 15 aprile 2020) Idinel mondo hanno superato i due milioni e la metà è in Europa. Solo negli Stati Uniti sono più di 609 mila, con 26mila morti, 2375 nelle ultime ventiquattr’ore. Incalano i morti mae per il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei medici francesi, “non ci sono spiegazioni mediche a riaprire le scuole” dopo l’11 maggio, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron. Stessa data in cui riapriranno bar e ristoranti in Danimarca, che ha però riaperto le scuole. In Svezia, che finora non ha deciso nessuna misura di lockdown e dove il premier socialdemocratico Stefan Lofven l’11 aprile ha ammesso per la prima volta di “non avere fatto abbastanza”, 1.033 persone, di cui 594 uomini e 439 donne, sono morte. Lasupera i 24milacon ildi...

Adnkronos : #Coronavirus, in #Spagna centinaia di migliaia di persone tornano al lavoro - Corriere : In Spagna la «Fase 2» inizia oggi: riaprono cantieri e fabbriche - Adnkronos : #Coronavirus, in #Spagna oltre 18.500 morti e 177mila contagi - chrcapuano : RT @ElioLannutti: #Coronavirus, Crimi: Mes è fregatura, non lo voteremo Milano, 15 apr. (LaPresse)- “L’Italia non è la Spagna. Se altri Pae… - carlakak : RT @ElioLannutti: #Coronavirus, Crimi: Mes è fregatura, non lo voteremo Milano, 15 apr. (LaPresse)- “L’Italia non è la Spagna. Se altri Pae… -