Conte rinvia il match Pd e 5S siglano la tregua sul Mes (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sull’orlo del precipizio, cioè di una spaccatura della maggioranza insanabile nella sostanza e che metterebbe Giuseppe Conte in condizioni di massima debolezza nella trattativa del 23 aprile con il Consiglio europeo, il premier cerca e trova una tregua sotto il segno del rinvio. Si riunisce in videoconferenza con i capidelegazione al governo del Pd e dei 5 Stelle, Dario Franceschini e Alfonso Bonafede. Concorda una formula e la affida a un lungo post che si scosta su diversi punti dalla … Continua L'articolo Conte rinvia il match Pd e 5S siglano la tregua sul Mes proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Giuseppe Conte temporeggia - rinviata ancora la conferenza stampa

Coronavirus - in Cina adesso si teme l’ondata di ritorno : 600mila persone in quarantena nella contea di Jia. Rinviata la COP26 al 2021

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Rinviati i Giochi Olimpici al 2021 - domani Conte alla Camera

Covid-19, il governo avvisa le Regioni: «Regoleremo i conti alla fine»

ROMA Tutti per uno e uno per tutti? No, ognuno fa da se. I governatori regionali hanno deciso di andare in ordine sparso - la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Campania scelgono la linea dura, ...

