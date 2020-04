Record di sanzioni a Pasquetta

Leggi su newsmondo

(Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza coronavirus,didall’entrata in vigore delle misure restrittive.di: secondo i dati del Viminale le autorità hanno sanzionato 16.545 persone che hanno violato i divieti di spostamento. Coronavirus,diSecondo i numeri forniti dal Ministero dell’Interno, 16.545 hanno ricevutoper la violazione dei divieti di spostamento. Più di ottanta soggetti sono stati sanzionati per false dichiarazioni. Le Forze dell’Ordine hanno sanzionato 2 persone per aver violato la quarantena. Si tratta del dato più alto dall’entrata in vigore delle norme restrittive per il contenimento del coronavirus in Italia. Il Viminale temeva un aumento degli spostamenti illeciti, e per questo motivo in occasione del fine settimana di Pasqua ha intensificato i controlli sul ...