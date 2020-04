"Questo virus ti devasta". La testimonianza del poliziotto sopravvissuto (Di martedì 14 aprile 2020) “Questo virus ti stende, non riesco a camminare bene, i muscoli devono riattivarsi, è una maratona con ostacoli dolorosi”. Al risveglio dal coma farmacologico “non riuscivo a muovermi” e ancora adesso, soprattutto di notte, si ripresentano gli incubi e quella sensazione di “estrema fatica a respirare, come se fossi sott’acqua”. Roberto C., poliziotto di Spinaceto tra i primi contagiati del Lazio, racconta così al Corriere della Sera com’è lottare e sopravvivere al coronavirus, a quarantaquattro giorni dal ricovero d’urgenza all’ospedale Spallanzani di Roma. “Sono un miracolato, uscirò dall’ospedale sulle mie gambe e non so come sdebitarmi con i medici. Hanno lottato per me ogni giorno”, dice Roberto, estubato due settimane fa, ma con una lunga convalescenza ancora ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il progetto che raccoglie le storie dei professionisti del design : “Così possiamo dare una mano in questo momento di crisi”

Coronavirus - Villani : "Mai come questo autunno sarà importante vaccinarsi - è una garanzia per tutti"

Peter Gabriel: «L'Italia ci dette lavoro». Lettera con film per la lotta al Coronavirus

Come famiglia, siamo rimasti profondamente scossi dai bollettini quotidiani di tante persone scomparse e tanta sofferenza portata da questo virus brutale». Sui filmati, ideati anche a supporto ...

IL VIRUS NON LASCIA SCAMPO: CINQUE VITTIME A MONTESILVANO, NEL TERAMANO PIEGATA UN’INTERA FAMIGLIA

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha avviato una serie di controlli. Un altro decesso riguarda ancora la casa di riposo Acerbo di Loreto Aprutino, sgomberata a fine marzo. Completano il ...

