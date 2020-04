Pomeriggio 5, Barbara d’Urso al centro di nuove polemiche: “È vergognoso” (Di martedì 14 aprile 2020) Barbara d’Urso criticata per un servizio di Pomeriggio Cinque. Candela: “E’ vergognoso” Ieri Barbara d’Urso è andata in onda con il suo Pomeriggio 5 nonostante il giorno di festa. E durante la trasmissione la popolare conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui è stato mostrato in diretta l’inseguimento di un pedone da parte della guardia di finanza a bordo del suo elicottero. Servizio che ha fatto infuriare tantissimo i telespettatori, i quali si sono immediatamente riversati sui social per criticare aspramente Barbara d’Urso, ritenendo la messa in onda di questo inseguimento totalmente fuori luogo. E a pensarla allo stesso modo anche il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, il quale è sbottato poco fa su twitter, asserendo senza indugio alcuno: “Il servizio di #Pomeriggio5 di ieri ... Leggi su lanostratv Inseguimento in diretta a Pomeriggio 5 : aspramente criticata Barbara D’Urso

Pomeriggio 5 - nel programma di Barbara D’Urso va in onda l’inseguimento di un pedone a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza. E’ polemica

Barbara D’Urso - inseguimento in diretta a Pomeriggio Cinque : è polemica (Di martedì 14 aprile 2020)d’Urso criticata per un servizio diCinque. Candela: “E’ vergognoso” Ierid’Urso è andata in onda con il suo5 nonostante il giorno di festa. E durante la trasmissione la popolare conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui è stato mostrato in diretta l’inseguimento di un pedone da parte della guardia di finanza a bordo del suo elicottero. Servizio che ha fatto infuriare tantissimo i telespettatori, i quali si sono immediatamente riversati sui social per criticare aspramented’Urso, ritenendo la messa in onda di questo inseguimento totalmente fuori luogo. E a pensarla allo stesso modo anche il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, il quale è sbottato poco fa su twitter, asserendo senza indugio alcuno: “Il servizio di #5 di ieri ...

Lele753 : RT @IlPrimatoN: Le urla forsennate dell'inviata di Barbara d'Urso manco stesse raccontando la fuga di un rapinatore pluriomicida @pomeriggi… - monsieuu : RT @IlPrimatoN: Le urla forsennate dell'inviata di Barbara d'Urso manco stesse raccontando la fuga di un rapinatore pluriomicida @pomeriggi… - SilvanaPacelli : RT @ilruttosovrano: Oggi pomeriggio alle ore 15:00 Barbara D'Urso commenterà in diretta la fustigazione di un uomo che non aveva l'autocert… - Mirko32264796 : @darkdreamer90 @barbara_eboli @nunesfanpage @licianunez1 Dolce pomeriggio gioia ?? - gattomagico : RT @ilruttosovrano: Oggi pomeriggio alle ore 15:00 Barbara D'Urso commenterà in diretta la fustigazione di un uomo che non aveva l'autocert… -