Pechino Express 2020 | vincono le Collegiali

(Di mercoledì 15 aprile 2020)- LeNicole Rossi e Jennifer Poni, che insieme hanno formato la coppia delle, sono le vincitrici dell’ottava edizione di. Sono state loro, infatti, a raggiungere più velocemente il traguardo finale dell’ultima tappa, ricongiungendosi per prime con il conduttore Costantino della Gherardesca al Parco Olimpico di Seoul. Al secondo posto si classificano i Wedding Planner e al terzo le Top. Nicole Rossi e Jennifer Poni sono le vincitrici diAlla partenza nessuno avrebbe scommesso su Nicole e Jennifer, diventate famose con la partecipazione alla terza edizione de Il Collegio. Troppo giovani, all’apparenza fragili e poco temprate, sembravano destinate a tornare in Italia quanto prima, e per questo gli altri viaggiatori non le temevano. Anzi, alcuni le trattavano come delle figlie, bambine ...