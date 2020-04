Mousse di fragole facile e veloce: non ne resterà nemmeno un cucchiaio! (Di martedì 14 aprile 2020) La Mousse di fragole è un ottimo dessert se avete bisogno di preparare qualcosa in fretta o semplicemente avete voglia di qualcosa di buono ma Ambrogio (cit.) ha spento il telefonino. Il periodo estivo si avvicina e la frutta si presta a diverse preparazioni, non necessariamente lunghe e complicate da preparare. In questo articolo vi proponiamo una buonissima Mousse di fragole, da gustare al cucchiaio ma ottima anche come semifreddo. Pronte? Iniziamo! Mousse di fragole, cosa vi serve: Mixer/Robot da cucina fragole, 250 g + quelle per decorare Succo di limone, meno di un bicchierino Panna fresca liquida, 400 ml Zucchero, 60 g (a discrezione) 2 fogli di gelatina alimentare, 4 g Preparazione: Lavate le fragole e tagliatele a pezzettini. Ammollate la gelatina alimentare nell’acqua fredda per una decina di minuti e montate la panna. Frullate nel mixer le fragole con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 aprile 2020) Ladiè un ottimo dessert se avete bisogno di preparare qualcosa in fretta o semplicemente avete voglia di qualcosa di buono ma Ambrogio (cit.) ha spento il telefonino. Il periodo estivo si avvicina e la frutta si presta a diverse preparazioni, non necessariamente lunghe e complicate da preparare. In questo articolo vi proponiamo una buonissimadi, da gustare al cucchiaio ma ottima anche come semifreddo. Pronte? Iniziamo!di, cosa vi serve: Mixer/Robot da cucina, 250 g + quelle per decorare Succo di limone, meno di un bicchierino Panna fresca liquida, 400 ml Zucchero, 60 g (a discrezione) 2 fogli di gelatina alimentare, 4 g Preparazione: Lavate lee tagliatele a pezzettini. Ammollate la gelatina alimentare nell’acqua fredda per una decina di minuti e montate la panna. Frullate nel mixer lecon ...

pierluigitrotta : @ChiaraAndrea_B Mousse di cioccolato, poi ci metti su 2 fragole oppure se la prova costume è andata a vaf*^^*o allora panna montata - assaporiamo : Buona Pasquetta atipica!! Non rinunciamo alla golosità nemmeno per idea... e voi? - rrweltschmerz : in questa quarantena ho fatto: - torta alla marmellata - croissant - zuppa inglese - torta fredda al cioccolato -… - SergioSierra67 : Mousse di cioccolato e fragole della serie #schiscettadinebbia71 di nebbia71 #cibosano #iorestoacasa #trip #travel… - girapalleaelica : @x_jax__e__naudi ecco vedi? mi sarei fatto perdonare. A cena da me, brasato su letto di cioccolato e menta e patate… -

Ultime Notizie dalla rete : Mousse fragole Mousse di fragole facile e veloce: non ne resterà nemmeno un cucchiaio! NonSoloRiciclo