Milano: Folla protesta contro lo sgombero, in 40 contro gli agenti. (Di martedì 14 aprile 2020) Nel primo pomeriggio di Martedì le autorità hanno eseguito lo sfratto di una famiglia egiziana che aveva occupato abusivamente un appartamento in via Ricciarelli, zona San Siro. In un primo momento tutto sembrava filare liscio fino a quando il capofamiglia ha attirato l’attenzione del vicinato, in un attimo la tensione è salita e la polizia si è trovata di fronte una Folla di 40 persone con intenzioni poco chiare. E’ stato necessario l’intervento di 10 volanti e una camionetta dell’esercito per calmare la situazione. 4 persone sono finite in questura, una di queste è il capofamiglia. Diverse le reazioni politiche, Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia ha così commentato: “La situazione a San Siro è esplosiva, invierò al sindaco Beppe Sala il video girato sul posto. La guerra ... Leggi su italiasera Milano - folla di rider aspetta il treno per tornare a casa. VIDEO

La presentazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano un po' troppo affollata per le misure di contenimento

