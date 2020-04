Maltempo in Italia, tromba d’aria a Parma (Di martedì 14 aprile 2020) Metà aprile all’insegna del Maltempo in Italia. Una tromba d’aria si è abbattuta su Parma. ROMA – Una metà aprile all’insegna del Maltempo in Italia. Una violenta tromba d’aria il giorno dopo Pasquetta si è abbattuta su Parma. Diversi i disagi nella città Ducale con i vigili del fuoco che sono stati chiamati ad intervenire per rimuovere alcuni alberi caduti sulla strada. Non si registrano danni a persone o cose. Raffiche di vento anche nel Veronese Raffiche di vento sono state registrate anche nel Veronese. Il personale del 115 è intervenuto per sgomberare i rami dalle strade che sono caduti per questa ondata di Maltempo che ha colpito in particolare il Centro-Nord. fonte foto https://twitter.com/emergenzavvfNotizia in aggiornamento fonte foto copertina https://twitter.com/emergenzavvf Leggi su newsmondo Previsioni Meteo - migliora su gran parte d’Italia ma persiste maltempo per altri 3 giorni al Sud

La parte più meridionale di una vasta depressione, con centro d’azione sulla Scandinavia, è in transito veloce sulla nostra penisola, determinando una breve parentesi di tempo instabile, ma ...

