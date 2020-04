L’AGCOM blocca per sei mesi i canali di Adriano Panzironi (Di martedì 14 aprile 2020) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “ha ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT, esercitati rispettivamente dalla società dalla società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l., a seguito della programmazione del format ‘Il cerca salute’ e dello speciale ‘Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus’ in relazione al ‘metodo Life 120’ di Adriano Panzironi“. Nel mirino dell’Agcom, in particolare, “la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell’erroneo convincimento che ... Leggi su nextquotidiano Pirateria - la Fieg chiede all’Agcom di bloccare i canali Telegram che distribuiscono illecitamente copie digitali dei quotidiani (Di martedì 14 aprile 2020) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “ha ordinato la sospensione per un periodo di seidell’attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT, esercitati rispettivamente dalla società dalla società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l., a seguito della programmazione del format ‘Il cerca salute’ e dello speciale ‘Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus’ in relazione al ‘metodo Life 120’ di“. Nel mirino dell’Agcom, in particolare, “la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell’erroneo convincimento che ...

