Interrotto test con alte dosi di clorochina su pazienti con coronavirus | troppi morti

Ricercatori brasiliani hanno sospeso una sperimentazione con la clorochina dopo aver registrato un'impennata nel tasso di mortalità tra i pazienti con coronavirus trattati ad alto dosaggio. Il farmaco antimalarico, assieme al suo derivato idrossiclorochina, è considerato uno dei più promettenti nella COVID-19, ma è noto per i suoi potenziali effetti cardiotossici.

Ad oggi non esiste ancora una cura per la COVID-19, l'infezione scatenata dal coronavirus SARS-CoV-2, ciò nonostante esistono diversi farmaci promettenti che medici di tutto il mondo stanno testando ...

