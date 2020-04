Il nuovo Uomini e Donne, Gemma e Giovanna corteggiate con messaggi in chat e note vocali (Di martedì 14 aprile 2020) Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne. Per far fronte all’emergenza coronavirus e alla necessità di tornare in onda allo scopo di riaccendere il pomeriggio di Canale5 altrimenti spento, la conduttrice ha riscritto il format. Giovanna Abate e Gemma Galgani saranno corteggiate via chat e note vocali da un gruppo di aspiranti corteggiatori. Non potranno vederli: li conosceranno "al buio" solo attraverso i loro messaggi. Presenti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti in collegamento Skype, nel ruolo di consiglieri. Leggi su fanpage Uomini e Donne torna con Gemma e Giovanna : il nuovo format

Maria de Filippi spiega come sarà il nuovo Uomini e Donne con Gemma e Giovanna uniche protagoniste

Uomini e Donne 2020 : svelato il nuovo studio e la nuova formula (Di martedì 14 aprile 2020) Maria De Filippi rivoluziona. Per far fronte all’emergenza coronavirus e alla necessità di tornare in onda allo scopo di riaccendere il pomeriggio di Canale5 altrimenti spento, la conduttrice ha riscritto il format.Abate eGalgani sarannoviada un gruppo di aspiranti corteggiatori. Non potranno vederli: li conosceranno "al buio" solo attraverso i loro. Presenti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti in collegamento Skype, nel ruolo di consiglieri.

trash_italiano : Uomini e Donne in onda da lunedì 20 aprile con un format tutto nuovo - SilvyGrassi : @emifittipaldi @espressonline racconta come emergenza da #Covid19 metta ancora + in evidenza che in ???? comandano so… - CheDonnait : #uominiedonne ritorna in tv. Contenti? - Unf_Tweet : UN NUOVO #UominieDonne riparte da Gemma e Giovanna: corteggiatori di 'penna' per le due signore - GeaPetrini : ?? Nuovo Podcast! 'Sexaggio e dirty talk, la seduzione via sms' su @Spreaker #dirtytalk #donne #erotismo #quarantena… -