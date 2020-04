Heinsberg, la “Codogno tedesca” che non è mai stata dichiarata zona rossa (Di martedì 14 aprile 2020) Heinsberg, la “Codogno tedesca” che non è mai stata dichiarata zona rossa Di errori riguardo alla gestione di Heinsberg ne sono stati fatti parecchi. Il distretto, che racchiude una decina di piccoli comuni nella parte più occidentale del Nordreno-Westfalia e conta circa 250mila abitanti, è il principale focolaio di Coronavirus in Germania. Una sorta di “Codogno” tedesca che ad oggi conta 1.600 casi – oltre l’1% del totale del Paese – e 51 morti. Markus Memmeler, consigliere regionale del Nordreno-Westfalia, racconta come sono andate le cose in un’intervista a Repubblica: “È stato indubbiamente un errore che la città non sia stata chiusa. Per troppo tempo i cittadini sono potuti entrare e uscire dal comune, nonostante le conseguenze di una festa di carnevale relativamente piccola ... Leggi su tpi (Di martedì 14 aprile 2020), la “Codogno tedesca” che non è maiDi errori riguardo alla gestione dine sono stati fatti parecchi. Il distretto, che racchiude una decina di piccoli comuni nella parte più occidentale del Nordreno-Westfalia e conta circa 250mila abitanti, è il principale focolaio di Coronavirus in Germania. Una sorta di “Codogno” tedesca che ad oggi conta 1.600 casi – oltre l’1% del totale del Paese – e 51 morti. Markus Memmeler, consigliere regionale del Nordreno-Westfalia, racconta come sono andate le cose in un’intervista a Repubblica: “È stato indubbiamente un errore che la città non siachiusa. Per troppo tempo i cittadini sono potuti entrare e uscire dal comune, nonostante le conseguenze di una festa di carnevale relativamente piccola ...

