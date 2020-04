Galli: "Andare in vacanza e al mare? Non impossibile tra luglio e agosto. Ma solo in Italia" (Di martedì 14 aprile 2020) “Se tra maggio e giugno riusciremo a fare quello che va fatto non è impossibile che in luglio e in agosto si riesca ad Andare anche al mare, in fondo le vacanze sono un pezzo importante del nostro Pil. È abbastanza evidente che quest’anno chi potrà fare delle vacanze le dovrà fare per forza nel nostro Paese e non fuori: non importeremo valuta importante, ma magari non ne esporteremo neppure”. Queste le parole del professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite del Tg4.Sull’emergenza coronavirus in Lombardia e in Italia, Galli ha proseguito: “Siamo di fronte a due-tre settimane decisive per vedere come si può programmare la ripresa proprio per questo, non avendo abbastanza tamponi, bisognerà essere selettivi nel fare i veramente utili e ... Leggi su huffingtonpost Bagnasco : «Finalmente siamo al via dei lavori per il nuovo Galliera. E sulla Gronda bisogna andare avanti»

Bagnasco : «Finalmente siamo al via dei lavori per il nuovo Galliera. E sulla Gronda bisogna andare avanti» (Di martedì 14 aprile 2020) “Se tra maggio e giugno riusciremo a fare quello che va fatto non èche ine insi riesca adanche al, in fondo le vacanze sono un pezzo importante del nostro Pil. È abbastanza evidente che quest’anno chi potrà fare delle vacanze le dovrà fare per forza nel nostro Paese e non fuori: non importeremo valuta importante, ma magari non ne esporteremo neppure”. Queste le parole del professor Massimo, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite del Tg4.Sull’emergenza coronavirus in Lombardia e in Italia,ha proseguito: “Siamo di fronte a due-tre settimane decisive per vedere come si può programla ripresa proprio per questo, non avendo abbastanza tamponi, bisognerà essere selettivi nel fare i veramente utili e ...

HuffPostItalia : Galli: 'Andare in vacanza e al mare? Non impossibile tra luglio e agosto. Ma solo in Italia' - sordacchione : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Andare in vacanza e al mare? Non impossibile tra luglio e agosto. Ma solo in Italia' - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Andare in vacanza e al mare? Non impossibile tra luglio e agosto. Ma solo in Italia' - tesacro_ : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Andare in vacanza e al mare? Non impossibile tra luglio e agosto. Ma solo in Italia' - ElBuffi82 : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Andare in vacanza e al mare? Non impossibile tra luglio e agosto. Ma solo in Italia' -