Far finta che andrà comunque tutto bene non ha senso, perché non è vero (Di martedì 14 aprile 2020) Negli ultimi anni c’è un po’ questo “trend” (se così possiamo chiamarlo) delle frasi motivazionali, della positività portata all’estremo in ogni situazione e contesto. Non nego di essere stata parte anche io di questo mood iper positivo: faccio l’illustratrice da un po’ di tempo e prima di Disegnetti Depressetti, per un paio d’anni, il mio stile si era focalizzato su disegni carini, vivaci, sorridenti e spesso abbinati a messaggi motivazionali positivi. E non era per una questione di moda, c’ero proprio dentro a questa mentalità: credevo totalmente di dover lanciare sempre e comunque messaggi positivi perché sicuramente, in un modo o nell’altro, a qualcuno avrebbero fatto bene. E probabilmente è così, a qualcuno avrebbero fatto bene, ad altrettanti no. Leggi su vanityfair I medici neolaureati pronti ad aiutare nell’emergenza Coronavirus : “Non potevamo far finta di niente”

Uefa - cinque miliardi di ragioni per far finta di non vedere il Coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) Negli ultimi anni c’è un po’ questo “trend” (se così possiamo chiamarlo) delle frasi motivazionali, della positività portata all’estremo in ogni situazione e contesto. Non nego di essere stata parte anche io di questo mood iper positivo: faccio l’illustratrice da un po’ di tempo e prima di Disegnetti Depressetti, per un paio d’anni, il mio stile si era focalizzato su disegni carini, vivaci, sorridenti e spesso abbinati a messaggi motivazionali positivi. E non era per una questione di moda, c’ero proprio dentro a questa mentalità: credevo totalmente di dover lanciare sempre e comunque messaggi positivi perché sicuramente, in un modo o nell’altro, a qualcuno avrebbero fatto bene. E probabilmente è così, a qualcuno avrebbero fatto bene, ad altrettanti no.

E altre volte invece ci sono dei momenti che fanno semplicemente schifo e tutto ciò che si può fare è prenderne atto e aspettare che finiscano. A volte non si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno ...

I bambini spesso giocano a “fare finta di” essere qualcuno, impersonando e inventando ogni volta personaggi fantastici e azioni diverse. Questo modo di giocare è il cosiddetto gioco simbolico, che ...

