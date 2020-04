Coronavirus, Science: “Diventerà un virus stagionale, misure intermittenti fino al 2022” (Di martedì 14 aprile 2020) Il Coronavirus pandemico diventerà stagionale, un po’ come l’influenza. E se il distanziamento sociale può ridurre l’arrivo di pazienti in condizioni critiche in ospedale, dando respiro ai sanitari, la trasmissione di Covid-19 riprenderà una volta che queste misure saranno revocate, travolgendo nuovamente le strutture sanitarie, tanto che potrebbe essere necessario mantenere il distanziamento sociale in modo intermittente anche nel 2022, per far fronte alle ondate epidemiche. Inoltre servono al più presto studi sierologici per far luce sulla durata dell’immunità acquisita dai pazienti. Questo in estrema sintesi il contenuto di uno studio appena pubblicato su ‘Science‘ dal team di Stephen M. Kissler dell’Harvard T. H. Chan School of Public Health di Boston (Usa), che per il futuro prevede un ... Leggi su meteoweb.eu Scoperto il motore che fa moltiplicare il coronavirus : lo studio su Science

Coronavirus - Science : “Le misure di contenimento in Cina hanno fermato il virus”

La colpa è di un enzima I ricercatori dell'università del Maryland (con il pioniere delle ricerche sull'Aids Robert Gallo e l'italiano Davide Zella) insieme ad un'equipe del Campus Biomedico e ...

Lo suggerisce uno studio appena pubblicato su 'Science' dal team di Stephen M. Kissler dell'Harvard T ... In questo studio, utilizzando i dati sulla stagionalità dei coronavirus umani noti e ...

