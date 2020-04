Coronavirus, morti nelle Rsa: perquisizioni della Guardia finanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre due residenze in provincia di Milano (Di martedì 14 aprile 2020) La Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell’inchiesta aperta dalla Procura. Ma non solo. Come rivelato dall’agenzia Ansa la squadra di polizia giudiziaria, guidata da Maurizio Ghezzi, del dipartimento coordinato dall’aggiunto Tiziana Siciliano è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese, mentre la Guardia di finanza sta lavorando nelle sedi del Pat. Le attività andranno avanti per tutto il giorno. L'articolo Coronavirus, morti nelle Rsa: perquisizioni della Guardia finanza al Pio Albergo Trivulzio e in altre due residenze in provincia di Milano proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Italia - più di 20.000 morti da inizio epidemia

