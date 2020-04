Coronavirus | col trattore e la Madonna fino in Duomo per pregare | agricoltore multato

Mov5Stelle : Da Nord a Sud ci sono migliaia di persone in prima linea che stanno combattendo col virus. Eppure si intravedono p… - LaStampa : Un agricoltore proveniente da Pavia arriva indisturbato, ma in assoluta buona fede, col suo trattore in Piazza del… - MediasetTgcom24 : Zaia: 'Noi in Veneto pensiamo alla fase 2, col coronavirus dobbiamo convivere' #coronavirusitalia… - Gio15474822 : RT @Laila76913893: @Gio15474822 Anch'io , col dovuto rispetto, mi chiedo perchè non si esprima in nessun modo. I giornalisti si affannano… - Bertolca10 : Fa discutere il video del macchinista di Atm #Milano che filma i riders sulla banchina alla fermata di Garibaldi. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus col Zaia: "Noi in Veneto pensiamo alla fase 2, col coronavirus dobbiamo convivere" TGCOM Col cane in spiaggia e in mare con la canoa: a Viareggio scattano le sanzioni della Guardia Costiera

Una Pasquetta blindata, con controlli serrati da parte dei militari della Guardia Costiera di Viareggio su tutto il litorale della Versilia e sulle spiagge per verificare il rispetto delle misure ...

Coronavirus, vaccino Italia-Gb: ad aprile test sull'uomo. Iss: "Candidato promettente"

Roma, 13 aprile 2020 - Nuovi passi avanti sul fronte del vaccino contro il Coronavirus. E crescono le speranze. Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo - su 550 volontari ...

