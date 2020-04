Barra – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Piazza Vescovio, 14 – 00199Tel. 06/86216910 Sito Internet: www.pescheria.it Tipologia: pescheria con cucina Prezzi: antipasti mini 4/8€, regular 9/25€, primi 11/18€, secondi 13/25€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTARaddoppia questa pescheria con cucina con l’apertura della sede a Piazza Vescovio che affianca quella di Monterotondo alle porte di. Un format snello di ristorazione che prevede la pescheria in cui comprare il pesce dal martedì al sabato dalle 8 alle 20 e il ristorante in cui la materia prima è preparata in modo semplice ed abbastanza efficace, anche se rispetto agli inizi abbiamo notato un menù meno ricco e sfizioso. Merita un plauso la doppia taglia – mini e regular – in cui sono disponibili gli antipasti, così da consentire più assaggi, peraltro ...