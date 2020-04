ANGI | gli strumenti digitali come valorizzazione delle nostre skills Racconto di Davide

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020)Pellegrini, cultural manager ed esperto di economia digitale nonché membro del comitato scientifico– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, commentala crisi che viviamo a causa della pandemia sia uno dei fatti storici più gravi avvenuti negli ultimi anni, che impone sicuramente in noi un ripensamento. Il nostro esperto vuole invitare soprattutto i giovani innovatori a non minimizzare la gravità del momento e a non agire con superficialità, ma a fermarsi ad utilizzare questo momento di blocco forzato per ripensare in chiave digitale il futuro che ci attende. È questo il momento adatto per riorganizzare al meglio le propriee per proporre a noi stessi un obiettivo prossimo futuro. Spesso negli ultimi anni le imprese, i manager, gli innovatori e i professionisti si sono dovuti fermare in questa opera di ripensamento ...