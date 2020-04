Ultime Notizie Roma del 13-04-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno questo lunedì 13 aprile Pasquetta proseguono anche oggi controlli anti gite soprattutto nelle grandi città oltre 30.000 quindi effettuati Tra ieri sabato della polizia locale che ha impegnato 30000 conducenti illeciti registrati più della metà liberazioni merce ieri i carabinieri hanno surgelato la capitale del Litorale a Milano alle forze dell’ordine nella giornata di Pasqua Hanno controllato 10319 persone hanno funzionato comunque 487 secondo la polizia locale era fuori senza motivo il 5% dei cittadini tutti in regola invece 2704 esercizi commerciali controllati blindata Palermo controllata anche da elicotteri da 1500 uomini delle forze dell’ordine andiamo in Veneto obbligo dell’uso di mascherina guanti e gel igienizzante per uscire di casa è ...